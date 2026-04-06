Ein Punkt für Austria Salzburg bei weiterem Rekord

Was haben Rapid II, Amstetten, Vienna und Hertha Wels gemeinsam? Alle vier verzeichneten in der laufenden Saison Zuschauerrekorde, wenn Austria Salzburg zu Gast war. Am Ostermontag waren 2651 Leute vor Ort, mehr als 800 aus dem violetten Lager. „Ich darf das jetzt seit zwei Jahren erleben und bin immer wieder fasziniert davon. Die Fans leben für diesen Verein“, streute Kicker Denis Kahrimanovic dem Anhang Rosen. „Das macht uns schon stolz“, sagte Klubmanager Harald Mittermaier, der wie einige andere Fans mit dem Rad nach Oberösterreich gefahren war.