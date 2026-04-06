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Ein Punkt für Austria Salzburg bei weiterem Rekord

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.04.2026 15:59
Austria Salzburg wurde am Ostermontag in Wels von Hunderten mitgereisten Fans unterstützt.
Austria Salzburg wurde am Ostermontag in Wels von Hunderten mitgereisten Fans unterstützt.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Bei der nächsten Zuschauerbestmarke einer Heimmannschaft musste sich Austria Salzburg am Ostermontag nach langer Führung mit einem Punkt begnügen. Wieder einmal waren zahlreiche Fans der Violetten vor Ort. Die Reise nach Wels hatten sie auf unterschiedlichen Wegen bestritten. 

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Was haben Rapid II, Amstetten, Vienna und Hertha Wels gemeinsam? Alle vier verzeichneten in der laufenden Saison Zuschauerrekorde, wenn Austria Salzburg zu Gast war. Am Ostermontag waren 2651 Leute vor Ort, mehr als 800 aus dem violetten Lager. „Ich darf das jetzt seit zwei Jahren erleben und bin immer wieder fasziniert davon. Die Fans leben für diesen Verein“, streute Kicker Denis Kahrimanovic dem Anhang Rosen. „Das macht uns schon stolz“, sagte Klubmanager Harald Mittermaier, der wie einige andere Fans mit dem Rad nach Oberösterreich gefahren war. 

Austria Salzburg holte am Ostermontag in Wels einen Punkt.
Austria Salzburg holte am Ostermontag in Wels einen Punkt.(Bild: GEPA)

Welser organisierten Shuttlebusse
Der Grund für den Ansturm? „Unsere Fans kommen nicht nur aus Salzburg, sondern auch aus der Region, die das Ganze noch einmal deutlich verstärken“, erklärt Mittermaier. Neben dem Fahrrad und dem Auto war auch der Zug ein beliebtes Anreisemittel. Die Welser hatten extra Shuttlebusse organisiert, die den violetten Tross zum einige Kilometer entfernten Stadion gebracht hatten. 

Unentschieden im Duell der Aufsteiger
In der HUBER Arena selbst waren die Austrianer zu Beginn die bessere Mannschaft. Gegen Hertha Wels, die mit Kilian Schröcker und Luan Leite da Silva zwei Ex-Saalfelden-Kicker und mit Tolgahan Sahin ein Ex-Talent von Red Bull Salzburg in der Startelf aufboten, erzielte Marinko Sorda in Minute 23 per schönem Weitschuss das 1:0. 

Lesen Sie auch:
Nico Lukasser-Weitlaner (re.) erzielte für Austria Salzburg den wichtigen Anschlusstreffer. 
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In einer intensiv geführten Partie übernahmen die Hausherren nach der Halbzeitpause das Zepter. Am Ende erzielte Nicolas Keckeisen in Minute 90 den späten aber verdienten Ausgleich. Die beiden Zweitliga-Aufsteiger trennten sich 1:1. 

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