Ausgleich in Minute 96 im Lavanttaler „Clasico“

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – empfing St. Paul im Lavanttaler „Clasico“ in der 1. Klasse Ost Lavamünd. Im kampfbetonten Duell passierte lange nichts – auf den späten Führungstreffer von St. Paul antworteten die Gäste in Minute 96 mit dem Ausgleich per Elfmeter.