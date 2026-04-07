Streit um verlorene Briefmarken landet vor Gericht

„Es kann doch nicht sein, dass die Post einen langjährigen Kunden und Briefmarkensammler so behandelt. Das kann man doch auch anders lösen“, sagt er. Die Post meint zu der ganzen Angelegenheit auf Nachfrage der „Krone“: „Die Richterin hat außerdem angeregt, dass beide Parteien vor der nächsten Tagsatzung das Gespräch miteinander suchen sollen – was wir auch tun werden. Mehr können wir zum jetzigen Stand nicht sagen.“ Zeit für ein Gespräch hat man noch, der nächste Termin ist für den 4. Mai angesetzt. Es bleibt spannend.