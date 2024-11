Brief verschwand – Post will Schaden nicht zahlen

Manfred H. (71) scheint etwas aus der Zeit gefallen. Der Linzer schreibt seine Briefe noch mit der mechanischen Schreibmaschine, Internet und Handy verweigert er. Doch wenn es um Briefmarken geht, ist er in seinem Element. Seit vielen Jahren sammelt er sie. Um den Wert zu bestimmen, sendet er seine Schmuckstücke nach Wien und lässt sie dort schätzen – so auch im Juli dieses Jahres. Doch der Brief kam nie an.