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Zwei Verletzte

Lenker übersieht Pkw und verursacht Auffahrunfall

Vorarlberg
06.04.2026 17:05
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit Schmerzen im Nacken musste die Beifahrerin eines 75-jährigen Pkw-Lenkers am Ostersonntag nach einem Verkehrsunfall bei der Autobahnabfahrt „Bludenz-Montafon“ ins Krankenhaus der Alpenstadt gebracht werden. Eine 62-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Oberschenkelbruch ins Landeskrankenhaus Feldkirch gefahren.

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Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr, als ein 80-jähriger Pkw-Lenker von der A14 kommenden nach links in Richtung Bludenz abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich der L188 übersah er offenbar den von links kommenden 75-jährigen Autofahrer, der von Bludenz ins Montafon fahren wollte. Der zweite Autolenker legte eine Vollbremsung hin.  

Nachfolgende Lenkerin kracht in den Pkw des Vordermanns
Dies wurde einer hinter dem 75-Jährigen fahrenden Lenkerin zum Verhängnis. Die 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Wagen ihres Vordermanns. Dabei erlitt die Beifahrerin des 75-Jährigen eine Nackenverletzung, die 62-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Bruch des linken Oberschenkels ins Landeskrankenhaus Feldkirch gefahren. Die beiden Männer wurden nicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. 

 

 

 

 

 

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