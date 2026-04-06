Lenker übersieht Pkw und verursacht Auffahrunfall

Nachfolgende Lenkerin kracht in den Pkw des Vordermanns

Dies wurde einer hinter dem 75-Jährigen fahrenden Lenkerin zum Verhängnis. Die 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Wagen ihres Vordermanns. Dabei erlitt die Beifahrerin des 75-Jährigen eine Nackenverletzung, die 62-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Bruch des linken Oberschenkels ins Landeskrankenhaus Feldkirch gefahren. Die beiden Männer wurden nicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.