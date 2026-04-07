Brahms, Strauss und mehr Neue Musik mit Herz

Wie ist es heutzutage, eine Musiksprache zu finden? Eigentlich ist alles erlaubt, vieles jedoch auch wieder verpönt.

Im Grunde schreibe ich meine Musik unter anderem auch aus einem gewissen Frust an der zeitgenössischen Musik. Oder vielen Tendenzen der zeitgenössischen Musik. Schon früh habe ich mir oft schwergetan, eine emotionale Verbindung mit neuer Musik herzustellen. Es findet dort oft mehr eine Intellektualisierung statt und es fehlt der natürliche, direkte Weg ins Herz.

Diese Brücke in der zeitgenössischen Musik zur Popularmusik hat einfach über lange Zeit nicht existiert. In den letzten Jahren entwickelt sich aber immer mehr Verständnis dafür, dass ein klassisches, zeitgenössisches Musikstück, das sich populärmusikalischer Elemente bedient, nicht weniger wert oder oberflächlich ist. Das Publikum nimmt das mit offenen Armen dankend an. Das ist meine Erfahrung der letzten 15 Jahre. Es gibt einen großen Hunger danach.