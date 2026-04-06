Mit Peilsender
Nach Attacke auf Frau in Hamburg: Wolf wieder frei
Freilassen oder töten? Das Schicksal eines jungen Wolfs, der mitten in Hamburg eine Frau attackiert hatte, hat in Deutschland für heftige Diskussionen gesorgt. Nun wurde entschieden, das junge Männchen wieder in die Freiheit zu entlassen – allerdings mit einem Peilsender.
Das männliche Jungtier sei mit einem Sender ausgestattet und am Ostersonntag wieder ausgewildert worden, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit. Wo genau der Wolf freigelassen wurde, sagte die Behörde nicht.
Foto sorgte für Diskussionen
Das Tier befand sich seit Dienstag in einer Wildtierauffangstation bei Sachsenhagen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg – ein Bild aus dem Gehege hatte den jungen Wolf apathisch in einer Ecke liegend gezeigt. Besonders in den sozialen Netzwerken hatte es daraufhin heftige Diskussionen gegeben, wie mit dem Wildtier verfahren werden sollte.
Der Wolf war erstmals am letzten Märzwochenende im Westen der Stadt gesichtet worden. Am folgenden Montagabend (30.3.) war er dann in eine kleine Einkaufspassage an der Großen Bergstraße im Stadtteil Altona gelaufen und hatte dort eine etwa 60 Jahre alte Frau verletzt. Anschließend rannte der Wolf mehrere Kilometer durch die Hamburger Innenstadt und sprang schließlich in die Binnenalster, wo ihn die Polizei einfangen konnte.
Frau näherte sich dem panischen Tier
Die Umweltbehörde geht davon aus, dass der Wolf die Frau gebissen hat, als diese mutmaßlich auf das panische Tier zugegangen sei, um es durch die gläsernen Automatiktüren der Einkaufspassage nach draußen zu lassen. Naturschützer bezweifeln, dass der Wolf die Frau angegriffen und gebissen hat.
Sie verweisen etwa auf eine Zeugin, die gesehen haben will, dass der Wolf die Frau angesprungen, aber nicht gebissen habe. Die Textilhändlerin mit eigenem Geschäft in der Passage sagte dem „Hamburger Abendblatt“: „Es sah eher so aus, als hätte der Wolf sie beim Anspringen mit seiner Pranke im Gesicht getroffen.“
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