Zugverkehr in Innsbruck kurzfristig eingestellt

Zugreisende mussten sich in Tirol am Ostermontag in Geduld üben. Grund dafür war ein Einsatz der Polizei. Gegen 10.38 Uhr meldeten die ÖBB einen „Störfall aus der Verkehrsleitzentrale“. Offenbar war „ein verdächtiger Gegenstand“ im Innsbrucker Hauptbahnhof gefunden worden, wie es seitens der Polizei hieß.