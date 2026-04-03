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Schienenersatzverkehr

Güterzug entgleist: Brennerstrecke gesperrt

Tirol
03.04.2026 21:51
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Nicht nur Autofahrer benötigten in Tirol wegen des Reiseverkehrs am Karfreitag gute Nerven. Wer auf die Bahn umgestiegen war, um nach Italien zu gelangen, wurde ebenfalls auf die Probe gestellt. Wegen eines entgleisten Güterzugs musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Bis Samstag dürfte die Sperre dauern.

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Auf der Homepage der ÖBB bzw. in der App Scotty wurden Pendler und Reisende am Nachmittag darüber informiert, dass „wegen eines Unfalles im Nachbarland zwischen dem Brenner und Steinach am Brenner bis 23.59 Uhr keine Fahrten möglich sind“. Weiters hieß es, dass für Fernverkehrszüge zwischen dem Brenner und Innsbruck Hauptbahnhof ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden sei. 

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Schienenersatz auch für Regiozüge
Für den Regionalverkehr wurden zwischen Steinach am Brenner und dem Brenner ebenfalls ersatzweise Busse losgeschickt. „Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit ein“, so die ÖBB.

Wie am späten Freitagabend bekannt wurde, soll ein leerer Güterzug mit mehreren Waggons am Brenner auf italienischer Seite entgleist sein. Die Sperre dürfte erst im Laufe des Samstags aufgehoben werden.

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