Güterzug entgleist: Brennerstrecke gesperrt

Auf der Homepage der ÖBB bzw. in der App Scotty wurden Pendler und Reisende am Nachmittag darüber informiert, dass „wegen eines Unfalles im Nachbarland zwischen dem Brenner und Steinach am Brenner bis 23.59 Uhr keine Fahrten möglich sind“. Weiters hieß es, dass für Fernverkehrszüge zwischen dem Brenner und Innsbruck Hauptbahnhof ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden sei.