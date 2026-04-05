„Faulheit“ bis „Kreuzigung“: Presse zerlegt Real

Titel dahin?

Da sich der FC Barcelona später mit 2:1 gegen Atletico Madrid durchsetzen konnte, wuchs der Rückstand der „Königlichen“ auf die Katalanen auf sieben Punkte. In den verbleibenden acht Runden werden sich die Hauptstädter keine Ausrutscher mehr leisten dürfen, wollen sie Barca noch vom Thron stoßen ...