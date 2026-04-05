„Faulheit“ bis „Kreuzigung“: Presse zerlegt Real

Nach der 1:2-Blamage gegen Mallorca haben die „Königlichen“ in der spanischen ihr Fett abbekommen. „Mallorca kopierte Osasunas Strategie und nutzte die Faulheit der Weißen aus, die den Titel verspielten“, heißt es etwa in der „Marca“, die „Sport“ schrieb sogar von einer „Kreuzigung“.
„Muriqi (der in der NAchspielzeit zum Endstand traf, Anm.) kreuzigt Madrid und bietet Barca die Liga auf dem Silbertablett“, heißt es in der katalanischen Zeitung. Und auch die „AS“ fand deutliche Worte: „Real verlor in Palma ohne Fußball oder Durchhaltevermögen gegen ein lobenswertes Mallorca.“
Mallorca war am Samstag in der 42. Spielminute durch Manu Morlanes in Führung gegangen. Zwar traf Eder Militao (88.) noch zum Ausgleich, allerdings hatten die Hausherren mit Vedat Muriqi (90+1.) das letzte Wort.
Titel dahin?
Da sich der FC Barcelona später mit 2:1 gegen Atletico Madrid durchsetzen konnte, wuchs der Rückstand der „Königlichen“ auf die Katalanen auf sieben Punkte. In den verbleibenden acht Runden werden sich die Hauptstädter keine Ausrutscher mehr leisten dürfen, wollen sie Barca noch vom Thron stoßen ...
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