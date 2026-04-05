Klagenfurt erhält mehr Elektroautos zum Teilen

In der Landeshauptstadt wird das Carsharing von Elektroautos immer beliebter. Ein Service bietet an 40 Standorten Fahrzeuge an. Neue Modelle sollen noch mehr Anreiz schaffen.
Elektroautos werden nicht nur wegen des Iran-Kriegs immer beliebter, sondern auch der Umweltgedanke kommt immer mehr in die Köpfe der Autofahrer. Und dabei spielt das Carsharing eine wesentliche Rolle.
1500 regelmäßige Nutzer
In Kärnten bietet „Avant2Go“ seine Fahrzeuge schon an 40 Standorten an. Dort kann man Elektrofahrzeuge rund um die Uhr abholen und zurückgeben. Mittlerweile nutzen alleine in Klagenfurt 1500 Menschen regelmäßig das Angebot des Dienstleisters.
„Alle Schritte kann man bequem via App erledigen: Reservieren, bezahlen und das Auto am gewählten Standort übernehmen“, sagt Sprecher Niko Boštjančič. „Künftig führen wir eine Vorabreservierung der Autos von bis zu 90 Tagen ein. Mit unseren Autos sind auch Fahrten ins Ausland möglich.“
Auch ein Tesla im Programm
Zur Einführung der neuen Dienstleistung stehen neben den klassischen Avant2-Go-Fahrzeugen (Peugeot e-208 und e-2008, Renault Zoe) auch neue Modelle zur Verfügung. „Als attraktive Langstreckenlimousine wird sogar der Tesla Model 3 angeboten“, sagt Boštjančič. „Wir haben mittlerweile auch Standorte in Krumpendorf, Pörtschach, Velden, Schiefling oder Ferlach.“
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