Klagenfurt erhält mehr Elektroautos zum Teilen

Auch ein Tesla im Programm

Zur Einführung der neuen Dienstleistung stehen neben den klassischen Avant2-Go-Fahrzeugen (Peugeot e-208 und e-2008, Renault Zoe) auch neue Modelle zur Verfügung. „Als attraktive Langstreckenlimousine wird sogar der Tesla Model 3 angeboten“, sagt Boštjančič. „Wir haben mittlerweile auch Standorte in Krumpendorf, Pörtschach, Velden, Schiefling oder Ferlach.“