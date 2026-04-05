Jungbullen nach Schmach um Reaktion bemüht

Liefering muss im Heimspiel in der 2. Liga gegen Amstetten einiges gut machen. Vor der Länderspielpause zeigten die Jungbullen eine desaströse Leistung. Austria Salzburg ist bei Hertha Wels gefordert.
Liefering hat nach der Länderspielpause einiges gut zu machen. Die Jungbullen verabschiedeten sich mit einer schlechten Leistung und einer 2:5-Schmach gegen Hertha Wels in die jeweiligen Nationalteams. Am Ostermontag gastiert mit Amstetten einer der Meisterkandidaten in der Red Bull Arena. „Wir hatten Zeit, über das Wels-Match nachzudenken und haben diese auch genutzt, um den Jungs aufzuzeigen, wo wir Qualität und Potenziale haben. Wichtig wird sein, unser Spiel über die volle Distanz aufs Feld zu bringen“, betont Liefering-Trainer Danny Galm vor der Partie.
Amstetten wartet seit vier Spielen auf Sieg
Die Niederösterreicher schweben in dieser Spielzeit auf einer Erfolgswelle, warten seit vier Matches jedoch auf einen Dreier. Galm warnt trotz der Formkrise des Gegners: „Uns erwartet eine sehr reife Mannschaft, die gerade in der Defensive sehr überzeugt spielt, erfahrene Spieler hat und neun Partien zu null absolviert hat – das zeigt, dass die Abläufe passen.“
Das tun sie derzeit auch bei Austria Salzburg. Die Violetten sind nach dem 2:2 am Karfreitag daheim gegen Bregenz in Wels gefordert und könnten den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt in der 2. Liga gehen.
2. Liga, Montag: Liefering – Amstetten, Hertha Wels – Austria Salzburg, Young Violets – Austria Lustenau, Kapfenberg – Rapid II (alle 14), FAC – Vienna (16), St. Pölten – Austria Klagenfurt, Bregenz – Sturm II (beide 17).
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