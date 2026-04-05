Jungbullen nach Schmach um Reaktion bemüht

Liefering hat nach der Länderspielpause einiges gut zu machen. Die Jungbullen verabschiedeten sich mit einer schlechten Leistung und einer 2:5-Schmach gegen Hertha Wels in die jeweiligen Nationalteams. Am Ostermontag gastiert mit Amstetten einer der Meisterkandidaten in der Red Bull Arena. „Wir hatten Zeit, über das Wels-Match nachzudenken und haben diese auch genutzt, um den Jungs aufzuzeigen, wo wir Qualität und Potenziale haben. Wichtig wird sein, unser Spiel über die volle Distanz aufs Feld zu bringen“, betont Liefering-Trainer Danny Galm vor der Partie.