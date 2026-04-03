Tor-Premieren retteten Austria Salzburg Punkt

Nach der Pause kam es noch dicker. Wieder sahen die Violetten in der Rückwärtsbewegung schlecht aus. Johannes Tartarotti schob zum 2:0 (54.) ein. Doch die Austria schlug zurück. Nico Lukasser-Weitlaner stocherte den Ball nach einer Stunde über die Linie. Es war der erste Treffer des 19-Jährigen für seinen neuen Verein.