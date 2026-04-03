Tor-Premieren retteten Austria Salzburg Punkt

Lange lief Austria Salzburg am Freitagabend in der zweiten Liga einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Am Ende kam der Aufsteiger gegen Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz aber doch noch zum Punktgewinn. Zwei Kicker durften dabei erstmals einen Torschrei in violett von sich geben.
Im einmal mehr ausverkauften Max Aicher-Stadion ging die Partie in der 2. Liga zwischen Austria Salzburg und Schwarz-Bregenz zunächst nur in eine Richtung. Die Hausherren aus Maxglan hatten aber keine zündende Idee gegen den Abwehrblock aus Vorarlberg.
Nach 31 Minuten jubelten plötzlich die Gäste. Nach einem Gegenangriff der Bregenzer prallte der Ball von Moritz Eder ins eigene Tor - 0:1. Für die Austria kamen Marinko Sorda und Florian Rieder zu guten Chancen, trafen aber nicht.
Nach der Pause kam es noch dicker. Wieder sahen die Violetten in der Rückwärtsbewegung schlecht aus. Johannes Tartarotti schob zum 2:0 (54.) ein. Doch die Austria schlug zurück. Nico Lukasser-Weitlaner stocherte den Ball nach einer Stunde über die Linie. Es war der erste Treffer des 19-Jährigen für seinen neuen Verein.
Und eine weitere Torpremiere sollte den Heimischen noch den Punkt. Florian Rieder verwandelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze gekonnt in die Maschen (85.).
Am Ende blieb es beim 2:2. Austria Salzburg liegt nach 22 gespielten Partien 15 Punkte vor dem einzigen Abstiegsplatz.
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