Für Reformen holt Präsidentin Regierung ins Boot

Mit dem unrühmlichen Abgang von Ex-Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer Ende 2025 war klar: In Wirtschaftsbund und -kammer bleibt kein Stein auf dem anderen. Seine Nachfolgerin Martha Schultz hat schon vor ihrer offiziellen Kür, die sie auf den 17. April und damit um ein Jahr vorverlegt hat, damit begonnen. Wie berichtet, entmachtete die neue Chefin des ÖVP-Bundes am Freitag alle ihre Stellvertreter – darunter auch den in die Kritik geratene Wiener WK-Chef Walter Ruck.