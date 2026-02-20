WKÖ-Chefin Schultz: „Ruck die Meinung gesagt“

Die vielen Forderungen der WKÖ

Die Kammer plädiert zur Entlastung der Unternehmer hingegen für eine Senkung der Lohnnebenkosten von jetzt 29 Prozent um fünf Prozentpunkte auf deutsches Niveau. Finanziert werden könnte dies unter anderem durch eine Reform des Familienlastenausgleichsfonds, der künftig aus dem allgemeinen Budget gespeist werden soll. Der Bürokratieabbau zählt ebenfalls zu den zentralen Anliegen – hier sei man sich mit der Regierung einig, um den Betrieben mehr Freiheiten zu geben.