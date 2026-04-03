Schultz greift durch, streicht Stellvertreter Ruck

Martha Schultz meint es ernst: Ohne zu müssen, verlegte sie die Generalversammlung des ÖVP-Wirtschaftsbundes um ein Jahr nach vorne und auf den 17. April. Die Wirtschaftskammer-Präsidentin und geschäftsführende Wirtschaftsbund-Präsidentin will sich früher als eigentlich notwendig zur „echten“ Präsidentin küren lassen. Wohl auch um die von ihr selbst angekündigten Reformen in Kammer und dem ÖVP-Bund noch schneller und konsequenter umsetzen zu können, wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist. Und abermals ohne zu müssen, beginnt Schultz damit sogar noch vor ihrer Kür.