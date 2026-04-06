Kaum kommt die Sonne, fährt die Fernkälte hoch

Was für die meisten Wohnungsbesitzer in Wien höchstens eine kurze Pause beim Heizen ist, bedeutet für die Wiener Fernkältezentralen das Hochfahren von zusätzlichen Kapazitäten: Während sich die Wienerinnen und Wiener über die endlich angenehmen Frühlingstemperaturen freuen, beginnt in Rechenzentren, Medikamentenlagern, Spitälern und Kühlräumen von Großküchen schon der Kampf gegen zu hohe Temperaturen – aber nicht nur dort: Auch die Körperwärme von rund 1000 Besuchern einer Vorstellung im Ronacher reicht schon für die Notwendigkeit von zusätzlicher Kühlung aus.