Trotz Vorwürfen: Gutachter wird weiter beauftragt

Rassistische E-Mail an Muslima

Wie ist es so weit gekommen? De facto geht es um drei Vorfälle in den Jahren 2023 und 2024, wie das Bundesverwaltungsgericht ausführte. Der erste betraf eine Muslima, die sich um einen Job im Unternehmen der Frau des Gutachters bewarb. In einer E-Mail beleidigte er die Bewerberin auf rassistische Art und Weise. In einer schriftlichen Stellungnahme an das Gericht beteuerte er, dass ihm der Vorfall „wahnsinnig leid“ tue. Die E-Mail habe er nur versehentlich an die Bewerberin geschickt. Es sei nur für seine Gattin bestimmt gewesen, die die Zusammenhänge verstehe.