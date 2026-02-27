Grapsch-Vorwürfe gegen Gerichtssachverständigen

An einem steirischen Gericht stehen Vorwürfe im Raum, wonach ein renommierter Sachverständiger Frauen sexuell belästigt haben soll. Der Steirer ist inzwischen nicht mehr auf der Sachverständigen-Liste zu finden.
Mit schweren Vorwürfen sieht sich ein langjährig tätiger gerichtlicher Sachverständiger in der Steiermark konfrontiert. Der Mann soll im Zuge seiner Termine an einem steirischen Gericht wiederholt Frauen begrapscht und mit anzüglichen Bemerkungen belästigt haben.
Angeblich Betroffene und Zeugen haben sich – unabhängig voneinander – anonym an die „Krone“ gewandt. Laut Insidern seien die Fälle im Haus bekannt und es soll sogar eine Richterin betroffen sein. Angezeigt wurden die mutmaßlichen Fälle sexueller Belästigung bislang offenbar aber nicht.
„Kein strafbares Verhalten“
Auffällig ist jedoch, dass der Steirer inzwischen nicht mehr in der Liste der gerichtlich zertifizierten Sachverständigen eingetragen ist, wie ein zuständiger Gerichtssprecher der „Krone“ bestätigt. Nachsatz: Ein strafbares Verhalten sei kein Thema gewesen.
Es komme mehrmals im Jahr zur Streichung von Sachverständigen, ein strafbares Verhalten sei dafür nicht erforderlich. Aber: Die Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit seien sehr hoch und würden bei der Rezertifizierung bzw. im Anlassfall geprüft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.