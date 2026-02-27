Grapsch-Vorwürfe gegen Gerichtssachverständigen

Angeblich Betroffene und Zeugen haben sich – unabhängig voneinander – anonym an die „Krone“ gewandt. Laut Insidern seien die Fälle im Haus bekannt und es soll sogar eine Richterin betroffen sein. Angezeigt wurden die mutmaßlichen Fälle sexueller Belästigung bislang offenbar aber nicht.