Alkolenker prallte mit Transporter in Felsböschung

Zu einem spektakulären und zugleich kuriosen Unfall kam es am Freitag auf der Timmelsjochstraße in Sölden (Bezirk Imst)! Ein Mann (34) war mit seinem Kleintransporter gegen eine Felsböschung geprallt, das Fahrzeug kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker war alkoholisiert.
Der 34-jährige Einheimische war mit seinem Kleintransporter auf der Timmelsjochstraße von Hochgurgl talauswärts unterwegs. Dort geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus.
Der Mann lenkte gegen, geriet dabei jedoch über den linken Fahrbahnrand und prallte mit dem Fahrzeug gegen die felsdurchsetzte Böschung. Dabei kippte der Transporter um und kam auf der Seite auf der Straße zum Stillstand.
Notarzt half Verunfallten, Polizei nahm Schein ab
Ein zufällig vorbeikommender Notarzt leistete Erste Hilfe. Der Lenker wurde zum Glück nicht verletzt. Am Kleintransporter hingegen entstand erheblicher Sachschaden.
Die alarmierte Polizei führte einen Alkomattest mit dem 34-Jährigen durch. Dieser verlief positiv. „Ihm wurde der Führerschein an der Unfallstelle abgenommen“, heißt es seitens der Exekutive. Die Straße war für die Dauer der Bergung für rund 30 Minuten gesperrt.
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