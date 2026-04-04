Alkolenker prallte mit Transporter in Felsböschung

Zu einem spektakulären und zugleich kuriosen Unfall kam es am Freitag auf der Timmelsjochstraße in Sölden (Bezirk Imst)! Ein Mann (34) war mit seinem Kleintransporter gegen eine Felsböschung geprallt, das Fahrzeug kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker war alkoholisiert.