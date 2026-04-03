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„Gehört viel mehr ...“

Rafreider überrascht mit Schmuse-Kommentar im ORF

Society International
03.04.2026 18:07
Rafreider vs. Fink: Ein kleines Schmuse-Geplänkel, sorgte für Lacher auf Sendung.
Rafreider vs. Fink: Ein kleines Schmuse-Geplänkel, sorgte für Lacher auf Sendung.(Bild: Screenshot: ORF/Aktuell nach fünf)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was passiert, wenn Modesünden, Osterwetter und ein verschmitztes Lächeln aufeinander treffen? ORF-Moderator Roman Rafreider lieferte am Dienstagabend in der Sendung „Aktuell nach fünf“ die Antwort – und die Zuschauer bekamen einen unerwartet heiteren Einblick in die Studio-Routine.

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Der Auslöser für die heitere Kurz-Debatte: ein Beitrag über die Feierlaune und die Modesünden auf der 80er- und 90er-Party im burgenländischen Oslip.

Der ORF-Star scherzte daraufhin mit dem Wetterexperten Sigi Fink: „Es gehört ja viel mehr geschmust, Sigi, du bist dafür zu jung.“ Rafreider machte aber schnell klar, dass er dabei nicht das Schmusen selbst meinte, sondern die im Beitrag erwähnten Modesünden.

Lockeres Geplänkel mit Sigi Fink
Fink reagierte schlagfertig: „Ah ok, und du zu alt oder wie?“ – Die humorvolle Stimmung setzte sich während der anschließenden Wettervorschau fort. Zwischen Prognosen und Fachbegriffen tauschten Rafreider und Fink immer wieder humorvolle Spitzen aus.

Als Fink scherzhaft meinte, zu Ostern könne man vielleicht schon „die Hüllen fallen lassen“, blieb Rafreiders trockener Humor präsent. Erst beim erneuten Schneefall in Österreich zeigte er kurz genervt: „Schnee – ich kann’s nicht mehr hören.“

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Die Szene offenbarte Rafreider von einer selten lockeren, spontanen Seite – und er selbst teilte den Clip daraufhin auf Instagram. Fans reagierten begeistert darauf und erhielten so einen direkten Einblick hinter die Kulissen des ORF.

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