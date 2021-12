Bizarrer ORF-Auftritt von Rafreider auf Sendung

Die Worte kamen ihm teils schwer über die Lippen, der Stand war unsicher: So präsentierte der langjährige ORF-Moderator Dienstagabend gegen 21:52 Uhr nach der „SOKO Kitz“ den ZiB Flash - und sorgte für zahlreiche Spekulationen. Denn Rafreider machte einen schwer beeinträchtigen Eindruck, suchte Halt am Pult und stolperte letztendlich sogar über das Wort „Haiti“. Was genau zu der Beeinträchtigung führte, ist unklar. Ein offizielles Statement vom ORF blieb vorerst aus.