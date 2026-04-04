Wird aus Traditionswirtshaus ein China-Restaurant?

Mit potenziellen Pächter schon einig?

Kurzzeitig keimte Hoffnung auf, als Dietmar Prammer im Wahlkampf das Interesse der Stadt an einem Ankauf signalisierte. Doch auch daraus wurde nichts. Seit einigen Wochen kursieren nun neue Gerüchte: Rathaus-Insider wollen wissen, dass sich die Eigentümerseite bereits mit potenziellen Pächtern geeinigt haben könnte – und zwar mit einer chinesischen Gastro-Gruppe, die das Traditionshaus noch heuer wiedereröffnen will. Kaufmann selbst bleibt auf Nachfrage vage: „Es gibt mehrere Interessenten, mit denen ich verhandle.“