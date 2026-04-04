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Möglicher Neustart

Wird aus Traditionswirtshaus ein China-Restaurant?

Oberösterreich
04.04.2026 09:00
Vom Wirtshaus zum Wok – was braut sich da am Urfahraner Donauufer beim Lindbauer zusammen?
Vom Wirtshaus zum Wok – was braut sich da am Urfahraner Donauufer beim Lindbauer zusammen?(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ein Hauch von Hoffnung, viel Geschichte – und jetzt wieder jede Menge Gerüchte: Rund um das Traditionsgasthaus „Lindbauer“ am Urfahraner Donauufer in Oberösterreich wird einmal mehr getuschelt. Diesmal geht es um nichts Geringeres als einen möglichen Neustart – allerdings ganz anders, als viele Linzer ihn sich wohl erhofft hätten.

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Vor nicht einmal drei Jahren klang noch alles nach Aufbruch. Im April 2023 kündigte Gastronom Philipp Kaufmann im „Krone“-Interview vollmundig an: „Den Lindbauer sperren wir im Juni wieder auf.“ Ein Versprechen, das nie eingelöst wurde. Was folgte, ist bekannt: große Pläne, dann Ernüchterung. Im Oktober 2024 zog sich Kaufmann aus sämtlichen Gastro-Beteiligungen zurück – der „Lindbauer“ blieb als Immobilie zwar in der Stiftung der Kaufmann-Gruppe, doch gastronomisch blieb es still.

Mit potenziellen Pächter schon einig?
Kurzzeitig keimte Hoffnung auf, als Dietmar Prammer im Wahlkampf das Interesse der Stadt an einem Ankauf signalisierte. Doch auch daraus wurde nichts. Seit einigen Wochen kursieren nun neue Gerüchte: Rathaus-Insider wollen wissen, dass sich die Eigentümerseite bereits mit potenziellen Pächtern geeinigt haben könnte – und zwar mit einer chinesischen Gastro-Gruppe, die das Traditionshaus noch heuer wiedereröffnen will. Kaufmann selbst bleibt auf Nachfrage vage: „Es gibt mehrere Interessenten, mit denen ich verhandle.“

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„Zuletzt waren vermehrt Asiaten da“
Dass die Spekulationen nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt ein Lokalaugenschein: Anrainer berichten von auffälliger Aktivität rund um das Gebäude. „Zuletzt waren vermehrt Asiaten da – nicht nur davor, sondern auch drinnen.“ Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte eines der bekanntesten Wirtshäuser von Linz eine völlig neue kulinarische Richtung einschlagen. 

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