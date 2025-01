Für Kult-Wirtshaus gibt es mehrere Interessenten

Nachdem die „Krone“ am Mittwoch über das Interesse der Stadt Linz am Traditionsgasthaus „Lindbauer“ an der Linken Brückenstraße berichtete, reagiert nun der Eigentümer, die Wolfgang Kaufmann Privatstiftung, welche das Kult-Wirtshaus 2023, mit dem Ziel es wiederzubeleben, gekauft hatte.