Kult-Wirtshaus macht nach fast 3 Jahren wieder auf

Philipp Kaufmann ist in der Linzer Gastrowelt der „Mann der Stunde“. Nach dem „Beenie.all day“ in Urfahr, dem „Lunzer Wirt“ in der Voest und dem „Cubus“ im AEC wurde er Freitag – wie berichtet – als Pächter des städtischen Oberwirts in St. Magdalena vorgestellt. Kein Wunder, dass seine „KaufmannGruppe“ inzwischen mit nahezu jedem Lokal in Verbindung gebracht wird, das auf dem Markt ist. Dieser Umstand war auch ausschlaggebend dafür, dass der Unternehmer im Gespräch mit der „Krone“ – angesprochen auf das leerstehende Traditionsgasthaus Lindbauer am Donauufer – schließlich zugab: „Ja, wir haben den Lindbauer gekauft.“