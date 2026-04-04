„Das Brauchtum schweißt unseren Ort zusammen“

Wenn in der Marktgemeinde die ersten Palmzweige gebunden werden, ist eines klar: Hier ist Ostern mehr als ein Fest, es ist gelebte Gemeinschaft. Gemeinde, Pfarre und Vereine arbeiten dabei eng zusammen. „Bei uns ziehen beim Brauchtum alle an einem Strang, und das ist auch der Grund für unseren guten Zusammenhalt im Ort“, betont Bürgermeister Johannes Igler. Bestätigt wird das auch von der Kuratorin des Pfarrgemeinderats, Petra Ecker: „Das Brauchtum schweißt zusammen – und das von Jung bis Alt.“