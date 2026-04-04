„Das Brauchtum schweißt unseren Ort zusammen“

In Neckenmarkt werden die Traditionen und Bräuche hochgehalten. Am bekannesten ist wohl das Fahnenschwingen rund um Fronleichnam. Doch auch in der Osterzeit wird das Brauchtum ordentlich gepflegt.
Wenn in der Marktgemeinde die ersten Palmzweige gebunden werden, ist eines klar: Hier ist Ostern mehr als ein Fest, es ist gelebte Gemeinschaft. Gemeinde, Pfarre und Vereine arbeiten dabei eng zusammen. „Bei uns ziehen beim Brauchtum alle an einem Strang, und das ist auch der Grund für unseren guten Zusammenhalt im Ort“, betont Bürgermeister Johannes Igler. Bestätigt wird das auch von der Kuratorin des Pfarrgemeinderats, Petra Ecker: „Das Brauchtum schweißt zusammen – und das von Jung bis Alt.“
Dass die Traditionen Zukunft haben, liegt vor allem an der Jugend. Neben der Burschenschaft sind es auch die „Neckenmarkter Mädls“, ein 2023 gegründeter Verein, der tatkräftig mitanpackt. Das gilt sowohl beim Organisieren von Festen als auch beim Mitwirken an Bräuchen. Laut Igler zählt die Marktgemeinde rund 30 Vereine: „Das ist ein starkes Fundament für den Zusammenhalt.“
In der Karwoche gibt es jedenfalls einige Fixpunkte: Den Auftakt bildet stets der Kreuzweg der Vereine, gefolgt von der Palmprozession, die seit Generationen Bestandteil des Dorflebens ist. Nur während der Corona-Pandemie gab es Einschränkungen. Danach folgt der Ostermarkt. „In Neckenmarkt verändert sich nichts und das ist auch gut so“, meint Gemeindevorständin Susanne Ecker. Zum Abschluss steigt heute ab 19.30 Uhr das Osterfeuer der „Mädls und Burschen“ am Schwanaplatz.
Doch damit nicht genug: Mit dem Aufstellen des „Burschbaums“ und dem Fahnenschwingen rund um Fronleichnam warten danach schon die nächsten Fixpunkte im Brauchtumskalender der Gemeinde.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.