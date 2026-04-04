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Jung und Alt dabei

„Das Brauchtum schweißt unseren Ort zusammen“

Burgenland
04.04.2026 16:00
Das Osterfeuer ist in vielen ländlichen Gemeinden ein Fixpunkt im Brauchtum. (Symbolfoto).
Das Osterfeuer ist in vielen ländlichen Gemeinden ein Fixpunkt im Brauchtum. (Symbolfoto).(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

In Neckenmarkt werden die Traditionen und Bräuche hochgehalten. Am bekannesten ist wohl das Fahnenschwingen rund um Fronleichnam. Doch auch in der Osterzeit wird das Brauchtum ordentlich gepflegt.

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Wenn in der Marktgemeinde die ersten Palmzweige gebunden werden, ist eines klar: Hier ist Ostern mehr als ein Fest, es ist gelebte Gemeinschaft. Gemeinde, Pfarre und Vereine arbeiten dabei eng zusammen. „Bei uns ziehen beim Brauchtum alle an einem Strang, und das ist auch der Grund für unseren guten Zusammenhalt im Ort“, betont Bürgermeister Johannes Igler. Bestätigt wird das auch von der Kuratorin des Pfarrgemeinderats, Petra Ecker: „Das Brauchtum schweißt zusammen – und das von Jung bis Alt.“

Aktiv im Dorfleben: „Burschenschaft“ und „Mädels“ in Neckenmarkt.
Aktiv im Dorfleben: „Burschenschaft“ und „Mädels“ in Neckenmarkt.(Bild: Neckenmarkter Burschen)

Dass die Traditionen Zukunft haben, liegt vor allem an der Jugend. Neben der Burschenschaft sind es auch die „Neckenmarkter Mädls“, ein 2023 gegründeter Verein, der tatkräftig mitanpackt. Das gilt sowohl beim Organisieren von Festen als auch beim Mitwirken an Bräuchen. Laut Igler zählt die Marktgemeinde rund 30 Vereine: „Das ist ein starkes Fundament für den Zusammenhalt.“

Prozession am Palmsonntag
Prozession am Palmsonntag(Bild: Privat)

In der Karwoche gibt es jedenfalls einige Fixpunkte: Den Auftakt bildet stets der Kreuzweg der Vereine, gefolgt von der Palmprozession, die seit Generationen Bestandteil des Dorflebens ist. Nur während der Corona-Pandemie gab es Einschränkungen. Danach folgt der Ostermarkt. „In Neckenmarkt verändert sich nichts und das ist auch gut so“, meint Gemeindevorständin Susanne Ecker. Zum Abschluss steigt heute ab 19.30 Uhr das Osterfeuer der „Mädls und Burschen“ am Schwanaplatz.

Das traditionelle Fahenenschwingen.
Das traditionelle Fahenenschwingen.(Bild: Reinhard Judt)

Doch damit nicht genug: Mit dem Aufstellen des „Burschbaums“ und dem Fahnenschwingen rund um Fronleichnam warten danach schon die nächsten Fixpunkte im Brauchtumskalender der Gemeinde.

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