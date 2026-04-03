„Don Juan“ blitzte ab und kassierte auch Prügel

Besonders erwähnenswert ist die angebliche Tatwaffe eines Angeklagten: Er hatte eine Socke, gefüllt mit Münzen und einem Vorhängeschloss bei sich – „zur Selbstverteidigung“, wie Verteidiger Heinz Koller betont. Sein Mandant habe nach einer früheren schweren Verletzung „allen Grund zur Vorsicht“ gehabt. Sich freiwillig auf eine Schlägerei einzulassen, sei „geradezu verrückt“.

Keine Beweise für geplante schwere Körperverletzung

Die während der Verhandlung präsentierten Versionen beschäftigen den Schöffensenat einen ganzen Tag lang. Am Ende bleibt von der Anklage wenig übrig. Zwei der Angeklagten werden freigesprochen – ein Beweis für eine geplante schwere Körperverletzung fehlte schlicht. Eine der Frauen gab zu, „einmal leicht getreten“ zu haben – dafür gibt es vier Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe. Auch die zweite Frau wird wegen eines Waffendelikts verurteilt. Für den Mann mit der gefüllten Socke bleibt ein Verstoß gegen das Waffengesetz – 600 Euro Buße. Dem Opfer werden 100 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die Urteile sind rechtskräftig.