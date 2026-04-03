Stinkbombe im Flieger! Influencer sorgt für Eklat

Influencer wehrt sich

Cossio selbst bestritt, dass es sich um einen geplanten Streich für seine Social-Media-Kanäle gehandelt habe. Das Gerät habe sich versehentlich im Handgepäck aktiviert, erklärte er. Er betonte, es sei keine Gefahr davon ausgegangen und der Effekt habe nur drei Minuten angehalten. Der Geruch sei durch die Kabinenlüftung rasch wieder neutralisiert worden, so der Influencer.