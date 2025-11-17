Prank-YouTuber Jack Doherty provoziert Polizisten

Eskalation mitten auf der Straße! Der umstrittene YouTube-Millionär Jack Doherty (22), bekannt für extreme Pranks und gefährliche Stunts, hat in Miami Beach Polizisten öffentlich herausgefordert – und wurde kurz darauf wegen Drogenbesitzes festgenommen.
Auf TikTok kursieren Videos, die zeigen, wie Doherty lautstark vor rund einem halben Dutzend Beamten posiert – offenbar für eine neue Streich-Aktion. Die Aufnahmen zeigen, wie er die Polizei zu einem Duell herausfordert.
„Okay, wir fordern euch zum Duell heraus“, ruft Doherty den sichtlich genervten Beamten zu. Ein Polizist reagiert sofort: „Leute, geht auf den Bürgersteig.“ Doch der Influencer bleibt stur: „Nach dem Duell, Sir.“
Hier ist eines der TikToks des „Pranks“ eingebunden:
Als Doherty nicht aufhörte zu blockieren, verlor ein Beamter die Geduld: „Du denkst, du bist witzig? […] Ich weiß nicht, wer zum Teufel du denkst, wer du bist, Alter.“
Festnahme live auf Video – Drogenfund bei Durchsuchung
Kurz danach genügte ein Griff – ein Polizist packt Doherty an der Hand, legt ihm Handschellen an. Der YouTuber völlig überrascht: „Oh! Ich gehe hin!“
Während ihm die zweite Klemme klickt, bittet er nervös: „Ganz ruhig, ganz ruhig.“
Auf seinem Instagram-Account zeigt Doherty sein Polizeifoto:
Die Beamten stellten Amphetamine bei ihm sicher. Die Vorwürfe: Besitz einer kontrollierten Substanz, Marihuana-Besitz und Widerstand gegen einen Beamten ohne Gewalt. Doherty wurde um 8:48 Uhr im Gefängnis von Miami-Dade County registriert.
Nach Freilassung prahlt er – sogar mit seinem Polizeifoto
In einem Video nach seiner Freilassung berichtet Doherty, er habe „fünf Stunden“ allein auf einer Bank geschlafen, bevor sein Polizeifoto gemacht wurde – das er nun stolz auf seinem T-Shirt trägt.
Auf TikTok & Twitter zeigt er sich mit seinem Polizeifoto als T-Shirt-Aufdruck:
Skandal-Jahr für Doherty: Crash, Scheidung, Chaos
Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Eskapaden: Vor einem Jahr zerstörte Doherty seinen 200.000-Dollar-McLaren, weil er beim Fahren angeblich textete und gleichzeitig livestreamte.
Vor wenigen Wochen trennte sich seine Frau, OnlyFans-Star McKinley Richardson (22), nach einer Blitzeichen-Hochzeit in Las Vegas von ihm.
Doherty, dessen Stunts gefährlich, provokativ und teils illegal sind, gilt als einer der umstrittensten Influencer der USA. Auf TikTok, YouTube und Co. hat er an die 30 Millionen Follower.
