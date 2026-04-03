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Amor traf nicht im TV

„Sie sagte Ja“: Verlobung bei „Bachelorette“-Stars

Society International
03.04.2026 13:22
Die „Bachelorette“-Stars Leander Sachs und Maxime Herbord haben sich verlobt.
Die „Bachelorette“-Stars Leander Sachs und Maxime Herbord haben sich verlobt.(Bild: instagram.com/maximeee)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diese „Bachelorette“-Liebe wird jetzt durch eine Verlobung gekrönt: Denn Bachelorette Maxime Herbord hat Ja zu „Bachelorette“-Sieger Leander Sacher gesagt. Kennengelernt hat die 31-Jährige ihren „Mr. Right“ allerdings nicht im TV.

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Was für Fans der „Bachelorette“ wie ein Märchen klingt, hat nur einen kleinen Haken. Denn auch, wenn sowohl Herbord als auch Sacher bei der Kult-Datingshow im TV mitgemacht haben, haben sie sich nicht vor der Kamera verliebt.

Kein Liebes-Glück vor der Kamera
Konnten sie auch gar nicht, denn die beiden nahmen nicht in derselben Staffel teil. Maxime Herbord kämpfte bereits 2018 beim „Bachelor“ um das Herz von Daniel Völz, schmiss dann jedoch freiwillig das Handtuch und kehrte 2021 schließlich als „Bachelorette“ zurück. 

Mit dieser romantischen Bilderstrecke machten die „Bachelorette“-Stars ihre Verlobung öffentlich:

Auf ihren jetzigen Verlobten traf Herbord auch als Rosenverteilerin nicht. Der war nämlich ein Jahr zuvor in Staffel sieben bei der „Bachelorette“ dabei und das sogar mit Erfolg. Melissa Damilia entschied sich am Ende für Leander Sacher, ein Happy End sollte es für die beiden aber nicht geben.

Amor traf im Fitnessstudio
Glück im Unglück: Die beiden „Bachelorette“-Stars fanden zwar nicht im TV die große Liebe, dafür traf Amor 2022 im Fitnessstudio. Und vier Jahre später sind die beiden nicht nur verliebt wie am ersten Tag, sondern auch verlobt!

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Die frohe Botschaft machten die beiden nun auf Instagram mit einer romantischen Bilderstrecke öffentlich. „Sie hat Ja gesagt“, heißt es zu den Fotos, die bei Sonnenuntergang am Strand entstanden sind. Denn den Antrag hat Sacher seiner Liebsten im Urlaub auf Mauritius gemacht.

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