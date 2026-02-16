Sie ist die neue Schweizer Bachelorette!

Mutter einer Tochter

Privat heißt sie Valeria, bekannt wurde sie in der Vergangenheit zeitweise unter dem Namen Hediger. 2024 wurde sie Mutter ihrer Tochter Ileyna Amani. Der Vater ist der Luzerner Giuliano Hediger, mit dem Ariel damals verlobt war. Die Beziehung zerbrach jedoch kurz nach der Geburt.