Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TV-Hammer!

Sie ist die neue Schweizer Bachelorette!

Society International
16.02.2026 11:54
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jetzt ist das Liebesgeheimnis gelüftet! Ariel ist offiziell die neue Schweizer Bachelorette – und bestätigt die Nachricht höchstpersönlich auf Instagram. In einem strahlenden Video verkündet sie: „Ja, es stimmt, ich bin es, eure neue Bachelorette!“

0 Kommentare

Die 22-Jährige, die im Dschungelcamp für Wirbel gesorgt hat, wird in der kommenden Staffel der Schweizer Ausgabe von „Die Bachelorette“ als Rosenlady nach der großen Liebe suchen.

Jüngste Bachelorette der Schweiz
Mit 22 Jahren ist Ariel die jüngste Bachelorette, die die Schweiz je hatte. Doch trotz ihres Alters bringt sie bereits viel Lebenserfahrung mit.

Nach dem Dschungelcamp folgt die nächste Karriere-Sensation: Reality-TV-Sternchen Ariel wird die ...
Nach dem Dschungelcamp folgt die nächste Karriere-Sensation: Reality-TV-Sternchen Ariel wird die neue Schweizer Bachelorette!(Bild: www.instagram.com/_ariel__61)

Mutter einer Tochter
Privat heißt sie Valeria, bekannt wurde sie in der Vergangenheit zeitweise unter dem Namen Hediger. 2024 wurde sie Mutter ihrer Tochter Ileyna Amani. Der Vater ist der Luzerner Giuliano Hediger, mit dem Ariel damals verlobt war. Die Beziehung zerbrach jedoch kurz nach der Geburt.

Heute tritt sie wieder ausschließlich unter ihrem Künstlernamen Ariel auf – selbstbewusst, unabhängig und bereit für einen neuen Lebensabschnitt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.02.2026 11:54
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
157.890 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.214 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.015 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
968 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
736 mal kommentiert
Mehr Society International
Rettende Hundekamera
So schockierend war der Einbruch bei Haftbefehl!
Michelle und ihr Eric
Verlobung beim großen Konzert-Finale in Berlin
TV-Hammer!
Sie ist die neue Schweizer Bachelorette!
Maya Hawke
„Stranger Things“-Beauty feierte Traumhochzeit
„Haben noch Hoffnung“
Guthrie appeliert erneut an Entführer ihrer Mutter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf