Sie ist die neue Schweizer Bachelorette!

Jetzt ist das Liebesgeheimnis gelüftet! Ariel ist offiziell die neue Schweizer Bachelorette – und bestätigt die Nachricht höchstpersönlich auf Instagram. In einem strahlenden Video verkündet sie: „Ja, es stimmt, ich bin es, eure neue Bachelorette!“
Die 22-Jährige, die im Dschungelcamp für Wirbel gesorgt hat, wird in der kommenden Staffel der Schweizer Ausgabe von „Die Bachelorette“ als Rosenlady nach der großen Liebe suchen.
Jüngste Bachelorette der Schweiz
Mit 22 Jahren ist Ariel die jüngste Bachelorette, die die Schweiz je hatte. Doch trotz ihres Alters bringt sie bereits viel Lebenserfahrung mit.
Mutter einer Tochter
Privat heißt sie Valeria, bekannt wurde sie in der Vergangenheit zeitweise unter dem Namen Hediger. 2024 wurde sie Mutter ihrer Tochter Ileyna Amani. Der Vater ist der Luzerner Giuliano Hediger, mit dem Ariel damals verlobt war. Die Beziehung zerbrach jedoch kurz nach der Geburt.
Heute tritt sie wieder ausschließlich unter ihrem Künstlernamen Ariel auf – selbstbewusst, unabhängig und bereit für einen neuen Lebensabschnitt.
