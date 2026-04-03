14-Jähriger von jungen Einbrechern misshandelt

Horrormomente erlebte ein 14-Jähriger in Großebersdorf im Bezirk Mistelbach: Er wurde von drei Einbrechern zunächst bedroht und dann körperlich attackiert. Das Trio konnte zunächst flüchten, wurde wenig später aber von der Polizei geschnappt.
Die jungen Männer gelangten Donnerstagfrüh über ein aufgebrochenes Fenster in das Haus im Weinviertel. Im Inneren wurden sie offenbar von dem Jugendlichen überrascht. Die Einbrecher bedrohten den 14-Jährigen zunächst mit einem Pfefferspray und einem Schlagringmesser. Auch eine Pistole soll das Trio laut Angabe des Opfers bei sich getragen haben.
Opfer rief seine Mutter an
Danach durchsuchten die Beschuldigten die Wohnräume nach Wertvollem. Neben weiteren Drohungen haben sie den Burschen auch misshandelt. Mit Bargeld, Uhren und Schmuck traten die Täter anschließend die Flucht an. Den jungen Bewohner ließen sie leicht verletzt zurück. Er konnte danach seine Mutter anrufen, die gleich die Polizei verständigte.
Eine sofort eingeleitete Fahndung war von Erfolg gekrönt. Zwei Syrer (18, 19) und ein Staatenloser (17) wurden nach einer kurzen Verfolgung von der Polizei festgenommen. Teile der Beute und Tatutensilien wurden sichergestellt. Eine Faustfeuerwaffe wurde jedoch nicht bei ihnen gefunden.
Trio zeigt sich geständig
Die Raub- und die Tatortgruppe des Landeskriminalamts haben die Ermittlungen übernommen. Die drei Beschuldigten zeigten sich geständig und wurden in die Justizanstalten Josefstadt und Simmering eingeliefert. Der 14-Jährige erlitt neben seinen Verletzungen auch einen Schock.
Weitere Erhebungen zu weiteren Straftaten und dem Verbleib der Waffe laufen noch.
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