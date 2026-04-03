14-Jähriger von jungen Einbrechern misshandelt

Opfer rief seine Mutter an

Danach durchsuchten die Beschuldigten die Wohnräume nach Wertvollem. Neben weiteren Drohungen haben sie den Burschen auch misshandelt. Mit Bargeld, Uhren und Schmuck traten die Täter anschließend die Flucht an. Den jungen Bewohner ließen sie leicht verletzt zurück. Er konnte danach seine Mutter anrufen, die gleich die Polizei verständigte.