Jesus als Feminist bis über den Tod hinaus

Die bedeutsamste Rolle spielte Maria Magdalena: Sie war die erste, der der Auferstandene erschien – und sie war es, die den Aposteln die frohe Botschaft verkündete. Eine Frau als Zeugin – wahrhaft revolutionär in der patriarchalen Ordnung von einst. Was zum Leben Jesu passt, der Frauen im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen stets auf Augenhöhe und mit Respekt begegnete. Ein Feminist der Antike könnte man fast sagen – und das bis über den Tod hinaus.