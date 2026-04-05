Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Jesus als Feminist bis über den Tod hinaus

Kolumnen
05.04.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
0 Kommentare

Gäbe es die Frauen nicht, würden wir Ostern vielleicht gar nicht feiern. Jesus wäre wohl auch ohne sie auferstanden, nur hätte es womöglich keiner bemerkt. Denn es waren ausschließlich Frauen, die bis zum Tod an seiner Seite standen, das leere Grab entdeckten und Zeuginnen der Auferstehung wurden. Die meisten seiner Apostel hingegen ließen Jesus schon bei seiner Festnahme im Stich, Petrus verleugnete ihn bekanntermaßen dreimal – nur Johannes schaffte es bis unter das Kreuz.

Die bedeutsamste Rolle spielte Maria Magdalena: Sie war die erste, der der Auferstandene erschien – und sie war es, die den Aposteln die frohe Botschaft verkündete. Eine Frau als Zeugin – wahrhaft revolutionär in der patriarchalen Ordnung von einst. Was zum Leben Jesu passt, der Frauen im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen stets auf Augenhöhe und mit Respekt begegnete. Ein Feminist der Antike könnte man fast sagen – und das bis über den Tod hinaus. 

Das hielt die Kirche jedoch nicht davon ab, über zwei Jahrtausende hinweg die männliche Dominanz sorgfältig zu pflegen. Thomas von Aquin z. B. sah die Frau (frei nach Aristoteles) als „misslungenen Mann“. Wie das die Kirchengeschichte bis heute prägt, ist hinlänglich bekannt. Carel van Schaik, Co-Autor des Bestsellers „Die Wahrheit über Eva“, brachte es auf den Punkt: „Die Religion hat das Patriarchat nicht erfunden, ihm aber den göttlichen Segen erteilt.“

Welch Ironie, dass Frauen das größte Wunder der Christenheit verkündeten – in der katholischen Kirche aber immer noch nicht viel zu sagen haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
05.04.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.058 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.615 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Das größte globale Risiko der Menschheit
Brief an die Leser
Der wahre ORF-Skandal: Den Österreichern entrissen
„Krone“-Kolumne
Jesus als Feminist bis über den Tod hinaus
„Krone“-Kommentar
Elite-Truppen mit Pferdeschwanz
Maggies Kolumne
Ein faules Ei namens „Intransparenz“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf