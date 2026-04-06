Fenster aus Bio attributed PVC aus Ö im Vormarsch

Nachhaltigkeit trifft auf Innovation: Fenster aus bio-attribuiertem PVC, weniger CO₂ und höchste Qualität aus Österreich – dafür steht Reformfenster aus Steyr. Das Traditionsunternehmen zeigt, wie nachhaltige Produktion heute aussehen kann und setzt dabei neue Maßstäbe in der Branche. Im Video oben spricht Geschäftsführer Anton Ostermayer über den Weg zum ersten Fenster mit Bioprofilen aus Österreich und die ambitionierten Ziele des Unternehmens.