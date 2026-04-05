Inter Mailand legt gegen Roma im Titelkampf vor

Nach drei Ligaspielen ohne Dreier ist Inter Mailand in Italiens Serie A auf die Siegerstraße zurückgekehrt.
Der Tabellenführer gewann am Ostersonntag daheim gegen AS Roma deutlich 5:2. Der wiedergenesene Lautaro Martinez traf für die „Nerazzurri“ doppelt, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Nicolo Barella steuerten die weiteren Inter-Tore bei.
Die Mailänder haben nun neun Zähler Vorsprung auf den Stadtrivalen AC, der am Montag im Schlager beim Dritten Napoli antritt.
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