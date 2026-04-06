Diese Stars rasierten sich für Rollen die Haare ab

Sie sind schön, berühmt – und mutig bis zum Äußersten! Für ihre Rollen ließen sich bereits einige Stars die Haare abrasieren und waren danach kaum wiederzuerkennen. Wir zeigen Ihnen die Promi-Damen, die für die perfekte Hollywood-Rolle alles gegeben haben – sogar ihre Mähne! Mehr dazu im Video.