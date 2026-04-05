Militärkrimi: US-Soldat schwer verletzt in Kuwait

Nach dem Abschuss eines US-Kampfjets am 3. April im Iran spielte sich tatsächlich ein Militärkrimi ab: Einer der beiden Insassen des F-15E-Jets wurde rasch gerettet, der andere zunächst vermisst, was eine groß angelegte Suchaktion der US‑Streitkräfte auslöste. Währenddessen forderten iranische Stellen die Bevölkerung auf, den „Feindpiloten“ zu finden und lobten dafür ein Kopfgeld aus. Schließlich gelang es den US‑Spezialkräften, auch den zweiten, verletzten Piloten in einer riskanten Mission aus dem iranischen Gelände zu bergen und in Sicherheit zu bringen.