„Wird seine Gründe haben für den ÖFB zu spielen“

Die „Krone“ begab sich in Amtzell und in Ravensburg auf die Spuren von Paul Wanner – dem Ausnahmetalent, das die Deutschen eigentlich lieber behalten hätten, das aber nun für das österreichische Nationalteam kickt.„Paul hat schon damals Bälle gespielt, die hat keiner gespielt“, erinnert sich sein alter Jugendleiter nur zu gut.
„Eigentlich wäre es uns schon lieber gewesen, wenn sich der Paul für Deutschland entschieden hätte“, gestand SV Amtzell-Vorstand Hartmut Alender, als sich die „Krone“ beim Lokalaugenschein in Wanners Heimatdorf im Rathaus mit dem Chef jenes Fußballklubs unterhalten hatte, der eines der weltweit größten Talente hervorbrachte. Das eben jüngst dem Heimatland seiner Mutter, die aus Dornbirn stammt, den Vorzug gegenüber dem des Vaters gab – zumindest, was das Kicken betrifft.
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