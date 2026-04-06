„Wird seine Gründe haben für den ÖFB zu spielen“

„Eigentlich wäre es uns schon lieber gewesen, wenn sich der Paul für Deutschland entschieden hätte“, gestand SV Amtzell-Vorstand Hartmut Alender, als sich die „Krone“ beim Lokalaugenschein in Wanners Heimatdorf im Rathaus mit dem Chef jenes Fußballklubs unterhalten hatte, der eines der weltweit größten Talente hervorbrachte. Das eben jüngst dem Heimatland seiner Mutter, die aus Dornbirn stammt, den Vorzug gegenüber dem des Vaters gab – zumindest, was das Kicken betrifft.