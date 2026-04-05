Kasper-Assist, aber Detroit unterliegt Minnesota

Die Detroit Red Wings haben am Sonntag mit einem 4:5 gegen die Minnesota Wild einen Rückschlag im Kampf um die NHL-Play-off-Plätze erlitten.
Stürmer Marco Kasper steuerte bei der Heimniederlage einen Assist zum 3:4 bei. Matchwinner für Minnesota war Kirill Kaprisow mit drei Toren, darunter jenes zum Endstand (59./PP).
Fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs liegt Detroit im Osten aber nur knapp außerhalb der von sechs Teams umkämpften letzten beiden Aufstiegsränge.
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