Fußball mit Kühen, Schafen und Herz für Kinder

Zwei Betreuer des OÖ-Fünftligisten SV Grieskirchen kehrten am Ostersonntag von einem NGO-Projekt für Kinder aus Tansania zurück – und haben nun viel zu erzählen: Etwa von den regelrecht tierischen Bedingungen, unter denen in Ostafrika Fußballspiele ausgetragen werden.
Dank Präsident und OX-„Chefochsenbrater“ Thomas Altendorfer haben Grieskirchens Fünftliga-Kicker eine Kuh normal als Steak am Teller – Co-Trainer Jürgen Offenzeller und Physio Patrick Weinzirl hatten nun jedoch gleich mehrere davon am Fußballplatz:
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