Spears-Ex schockt mit verstörenden Enthüllungen

Britney Spears: „Ich liebe meine Kinder über alles“

Während ihr Ex schwere Anschuldigungen erhebt, hält Britney bislang still. In einem früheren Statement hatte sie betont, „alles, was ihr wichtig sei, seien ihre Kinder“. Ihre Memoiren „The Woman in Me“ aus dem Jahr 2023 erzählten bereits ihre Sicht auf das Leben unter der Vormundschaft – jetzt scheint ihr Ex-Mann seine eigene Version präsentieren zu wollen.