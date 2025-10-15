Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Messer bei Kindern

Spears-Ex schockt mit verstörenden Enthüllungen

Society International
15.10.2025 09:46
Spears-Ex Kevin Federline schockt mit Enthüllungen – „Ich habe Angst, dass meinen Söhnen etwas ...
Spears-Ex Kevin Federline schockt mit Enthüllungen – „Ich habe Angst, dass meinen Söhnen etwas Schreckliches passiert“.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/VINCE)

Kevin Federline (47), Ex-Mann von Britney Spears (43), sorgt mit schockierenden Aussagen über die Mutter seiner beiden Söhne für weltweite Aufregung. In seinem demnächst erscheinenden Buch „You Thought You Knew“ („Du dachtest, du kanntest sie“) enthüllt der ehemalige Background-Tänzer Details, die Fans der „Toxic“-Sängerin fassungslos zurücklassen.

0 Kommentare

„Ich mache mir wirklich Sorgen“, sagte Federline im Interview mit „Entertainment Tonight“. „Als Vater habe ich große Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit etwas Unvorstellbarem konfrontiert werden.“

Federline erhebt schwere Vorwürfe
Laut Federline soll Britney Spears eines Nachts „mit einem Messer in der Hand im Kinderzimmer“ ihrer damals schlafenden Söhne gestanden haben. Diese verstörende Szene beschreibt er als einen der Momente, die ihn bis heute nicht loslassen. „Ich musste den Alarm schlagen“, so Federline. „Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie Hilfe bekommt.“

Zitat Icon

Als Vater habe ich große Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit etwas Unvorstellbarem konfrontiert werden.

Federline im Interview mit „Entertainment Tonight“

Federline und Spears waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Ihre gemeinsamen Kinder, Sean Preston (20) und Jayden James (19), leben inzwischen bei ihrem Vater. Die Sorge des Ex-Mannes scheint trotz der vergangenen Jahre größer denn je zu sein:

„Ich bete jeden Tag zu Gott, dass Britney die Hilfe bekommt, die sie braucht“, sagte Federline. „Meine Söhne schreien nach einem normalen Leben mit ihrer Mutter.“

Kevin Federline, sagt, er habe jahrelang geschwiegen – um seine Familie zu schützen und seinen ...
Kevin Federline, sagt, er habe jahrelang geschwiegen – um seine Familie zu schützen und seinen Söhnen den Kontakt zu ihrer Mutter zu ermöglichen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matthew)

Drama schon vor der Hochzeit
In seinem Buch enthüllt der Rapper außerdem ein weiteres brisantes Detail aus der Vergangenheit: Britney soll am Abend vor der Hochzeit 2004 ihren Ex-Freund Justin Timberlake angerufen haben!

„Ich dachte, sie redet mit ihrer Mutter“, erinnert sich Federline. „Dann sagte sie mir, dass sie mit Justin telefoniert. Ich war sprachlos.“

Britney habe ihm erklärt, sie wolle „ein letztes Kapitel abschließen“ und sichergehen, „dass alles zwischen ihnen vorbei ist“. Für Kevin war der Moment ein Schock:

„Verdammt, ausgerechnet am Abend vor unserer Hochzeit willst du das klären?“, habe er gedacht.

Laut Federline habe Britney ihre frühere Beziehung nie ganz überwunden. „Sie war nicht über ihn hinweg“, sagt er rückblickend.

Britney Spears und Justin Timberlake
Britney Spears und Justin Timberlake(Bild: AP/Mark J. Terrill)

Britneys Lager schlägt zurück – „Er profitiert von ihr“
Ein Sprecher der Pop-Ikone reagierte wütend auf die Vorwürfe: „Mit den Enthüllungen aus Kevins Buch profitiert er erneut von Britney – und das, nachdem die Unterhaltszahlungen ausgelaufen sind“, heißt es in dem Statement. „Alles, was Britney interessiert, sind ihre Kinder und deren Wohl.“

Tatsächlich hatte Spears ihren Ex-Mann bis Ende 2024 noch mit monatlich rund 20.000 Dollar unterstützt. Erst nach dem 18. Geburtstag ihres ältesten Sohnes endeten die Zahlungen endgültig.

Ihre Postings auf Instagram sorgen regelmäßig für Aufregung – ob mit Hundekot im Hintergrund ...
Ihre Postings auf Instagram sorgen regelmäßig für Aufregung – ob mit Hundekot im Hintergrund (links) oder halbnackt im Restaurant (rechts), Britney scheut sich nicht vor kontroversen Veröffentlichungen.(Bild: Krone KREATIV/https://www.instagram.com/britneyspears)

Sorge um Britneys Gesundheit wächst
Seit dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft im Jahr 2021 sorgt die Sängerin jedoch immer wieder für Schlagzeilen. Insider berichten von erratischem Verhalten und Rückzug aus dem öffentlichen Leben. Viele ihre Postings auf Instagram sorgen regelmäßig für Wirbel. Laut „Page Six“ soll Spears zuletzt jede Form professioneller Hilfe verweigert haben.

Federline schreibt in seinem Buch, er habe das Gefühl, die Situation sei „auf dem Weg zu etwas Irreversiblem“. Wörtlich: „Die Uhr tickt – und wir nähern uns der elften Stunde. Wenn sich nichts ändert, wird etwas Schlimmes passieren.“

Britney Spears: „Ich liebe meine Kinder über alles“
Während ihr Ex schwere Anschuldigungen erhebt, hält Britney bislang still. In einem früheren Statement hatte sie betont, „alles, was ihr wichtig sei, seien ihre Kinder“. Ihre Memoiren „The Woman in Me“ aus dem Jahr 2023 erzählten bereits ihre Sicht auf das Leben unter der Vormundschaft – jetzt scheint ihr Ex-Mann seine eigene Version präsentieren zu wollen.

Lesen Sie auch:
Freunde und Familie in großer Sorge um Britney Spears
Große Sorge um Britney
Spears-Villa völlig im Chaos: Hundekot auf Böden!
09.09.2025
Halb-nackt-Tänzchen
Ups, Britney Spears hat es schon wieder getan!
02.09.2025
„Fake!“
Britney Spears packt über Ehe mit Sam Asghari aus
26.08.2025

Das Buch sorgt schon vor Veröffentlichung für Wirbel
Federlines Memoiren „You Thought You Knew“ erscheinen am 21. Oktober – doch schon jetzt kochen die Emotionen hoch. Während Fans und Promis spekulieren, ob der Tänzer aus Liebe oder aus Kalkül handelt, bleibt eines sicher: Das Drama um Britney Spears ist noch lange nicht vorbei.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.654 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
203.152 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
120.519 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Society International
Mit Messer bei Kindern
Spears-Ex schockt mit verstörenden Enthüllungen
Denkt über Tod nach
Michael J. Fox: So will er am liebsten sterben
„Visionär des Soul“
US-Sänger D‘Angelo mit nur 51 Jahren gestorben
Hartes Urteil
Kollegin: Hemsworth ist „ein Baby mit Muskeln!“
Freunde statt Liebende
Hunziker betrachtet Ex Ramazzotti als „Bruder“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf