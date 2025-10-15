Spears-Ex schockt mit verstörenden Enthüllungen

Kevin Federline (47), Ex-Mann von Britney Spears (43), sorgt mit schockierenden Aussagen über die Mutter seiner beiden Söhne für weltweite Aufregung. In seinem demnächst erscheinenden Buch „You Thought You Knew“ („Du dachtest, du kanntest sie“) enthüllt der ehemalige Background-Tänzer Details, die Fans der „Toxic“-Sängerin fassungslos zurücklassen.
„Ich mache mir wirklich Sorgen“, sagte Federline im Interview mit „Entertainment Tonight“. „Als Vater habe ich große Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit etwas Unvorstellbarem konfrontiert werden.“
Federline erhebt schwere Vorwürfe
Laut Federline soll Britney Spears eines Nachts „mit einem Messer in der Hand im Kinderzimmer“ ihrer damals schlafenden Söhne gestanden haben. Diese verstörende Szene beschreibt er als einen der Momente, die ihn bis heute nicht loslassen. „Ich musste den Alarm schlagen“, so Federline. „Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie Hilfe bekommt.“
Als Vater habe ich große Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit etwas Unvorstellbarem konfrontiert werden.
Federline im Interview mit „Entertainment Tonight“
Federline und Spears waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Ihre gemeinsamen Kinder, Sean Preston (20) und Jayden James (19), leben inzwischen bei ihrem Vater. Die Sorge des Ex-Mannes scheint trotz der vergangenen Jahre größer denn je zu sein:
„Ich bete jeden Tag zu Gott, dass Britney die Hilfe bekommt, die sie braucht“, sagte Federline. „Meine Söhne schreien nach einem normalen Leben mit ihrer Mutter.“
Drama schon vor der Hochzeit
In seinem Buch enthüllt der Rapper außerdem ein weiteres brisantes Detail aus der Vergangenheit: Britney soll am Abend vor der Hochzeit 2004 ihren Ex-Freund Justin Timberlake angerufen haben!
„Ich dachte, sie redet mit ihrer Mutter“, erinnert sich Federline. „Dann sagte sie mir, dass sie mit Justin telefoniert. Ich war sprachlos.“
Britney habe ihm erklärt, sie wolle „ein letztes Kapitel abschließen“ und sichergehen, „dass alles zwischen ihnen vorbei ist“. Für Kevin war der Moment ein Schock:
„Verdammt, ausgerechnet am Abend vor unserer Hochzeit willst du das klären?“, habe er gedacht.
Laut Federline habe Britney ihre frühere Beziehung nie ganz überwunden. „Sie war nicht über ihn hinweg“, sagt er rückblickend.
Britneys Lager schlägt zurück – „Er profitiert von ihr“
Ein Sprecher der Pop-Ikone reagierte wütend auf die Vorwürfe: „Mit den Enthüllungen aus Kevins Buch profitiert er erneut von Britney – und das, nachdem die Unterhaltszahlungen ausgelaufen sind“, heißt es in dem Statement. „Alles, was Britney interessiert, sind ihre Kinder und deren Wohl.“
Tatsächlich hatte Spears ihren Ex-Mann bis Ende 2024 noch mit monatlich rund 20.000 Dollar unterstützt. Erst nach dem 18. Geburtstag ihres ältesten Sohnes endeten die Zahlungen endgültig.
Sorge um Britneys Gesundheit wächst
Seit dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft im Jahr 2021 sorgt die Sängerin jedoch immer wieder für Schlagzeilen. Insider berichten von erratischem Verhalten und Rückzug aus dem öffentlichen Leben. Viele ihre Postings auf Instagram sorgen regelmäßig für Wirbel. Laut „Page Six“ soll Spears zuletzt jede Form professioneller Hilfe verweigert haben.
Federline schreibt in seinem Buch, er habe das Gefühl, die Situation sei „auf dem Weg zu etwas Irreversiblem“. Wörtlich: „Die Uhr tickt – und wir nähern uns der elften Stunde. Wenn sich nichts ändert, wird etwas Schlimmes passieren.“
Britney Spears: „Ich liebe meine Kinder über alles“
Während ihr Ex schwere Anschuldigungen erhebt, hält Britney bislang still. In einem früheren Statement hatte sie betont, „alles, was ihr wichtig sei, seien ihre Kinder“. Ihre Memoiren „The Woman in Me“ aus dem Jahr 2023 erzählten bereits ihre Sicht auf das Leben unter der Vormundschaft – jetzt scheint ihr Ex-Mann seine eigene Version präsentieren zu wollen.
Das Buch sorgt schon vor Veröffentlichung für Wirbel
Federlines Memoiren „You Thought You Knew“ erscheinen am 21. Oktober – doch schon jetzt kochen die Emotionen hoch. Während Fans und Promis spekulieren, ob der Tänzer aus Liebe oder aus Kalkül handelt, bleibt eines sicher: Das Drama um Britney Spears ist noch lange nicht vorbei.
