Mobile Toilettenanlage wurde in Brand gesteckt

Die Landesleitzentrale der Feuerwehr erstattete am Karfreitag gegen 2.15 Uhr früh bei der Polizei Anzeige darüber, dass eine mobile Toilettenanlage im Stadtgebiet von Leonding in Brand gesteckt worden sei. Beim Eintreffen einer Leondinger Streife befand sich die Feuerwehr bereits vor Ort, wobei der Brand bereits gelöscht war.