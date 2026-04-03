Mobile Toilettenanlage wurde in Brand gesteckt

Wenn Dummheit weh täte, müssten die Täter vor Schmerzen schreien: Unbekannte zündeten in der Nacht auf Freitag in Leonding eine mobile Toilettenanlage an.
Die Landesleitzentrale der Feuerwehr erstattete am Karfreitag gegen 2.15 Uhr früh bei der Polizei Anzeige darüber, dass eine mobile Toilettenanlage im Stadtgebiet von Leonding in Brand gesteckt worden sei. Beim Eintreffen einer Leondinger Streife befand sich die Feuerwehr bereits vor Ort, wobei der Brand bereits gelöscht war.
Angebrannte Toilettenpapierrolle
Bei der Besichtigung der Toilette konnte eine angebrannte Toilettenpapierrolle festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass die Toilette mittels der Toilettenpapierrolle in Brand gesteckt wurde. Die Ermittlungen laufen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.