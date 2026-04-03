Trotz rascher Reanimation starb Mann im Spital

Eine Peilsteiner Streife wurde am Karfreitag gegen 0.45 Uhr zu einer laufenden Reanimation einer Person im Gemeindegebiet von Putzleinsdorf beordert. Beim Eintreffen der Beamten konnte in einem Wohnhaus ein 56-Jähriger vorgefunden werden, welcher durch seine 51-jährige Ehefrau wiederbelebt wurde.