Trotz rascher Reanimation starb Mann im Spital

Eine Ehefrau (51) schlug kurz nach Mitternacht in Putzleinsdorf Alarm, weil ihr Mann (56) zusammengebrochen war. Mit einem Defibrillator gelang es einer Polizeistreife, den Mühlviertler zu reanimieren. Er verstarb aber leider trotzdem wenig später im Spital.
Eine Peilsteiner Streife wurde am Karfreitag gegen 0.45 Uhr zu einer laufenden Reanimation einer Person im Gemeindegebiet von Putzleinsdorf beordert. Beim Eintreffen der Beamten konnte in einem Wohnhaus ein 56-Jähriger vorgefunden werden, welcher durch seine 51-jährige Ehefrau wiederbelebt wurde.
Sein Herz schlug wieder
Die Beamten lagerten den 56-Jährigen auf den Boden um und setzten die Reanimation fort, wobei der Polizei-Defibrillator zum Einsatz kam. Nach Eintreffen der Rettungssanitäter wurde die Reanimation durch diese fortgesetzt.
Durch das Zusammenwirken aller Beteiligten konnte die Herzfunktion und der Puls bei dem 56-Jährigen wiedererlangt werden. Der Mann wurde in das Klinikum der Elisabethinnen nach Linz gebracht, wo er leider trotzdem verstarb.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.