Frist versäumt

Richter beendet Klage von Baldoni gegen Lively

Society International
04.11.2025 08:19
Blake Lively und Justin Baldoni spielten gemeinsam im Film „Nur noch ein einziges Mal“.
Blake Lively und Justin Baldoni spielten gemeinsam im Film „Nur noch ein einziges Mal“.(Bild: ©Sony Pictures / Everett Collection)

Nachdem Justin Baldoni (41) sich nicht fristgemäß gemeldet hat, hat ein Richter in New York dessen Verleumdungsklage gegen Blake Lively (38), deren Ehemann Ryan Reynolds (49) und die „New York Times“ beendet. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor.

0 Kommentare

Richter Lewis Liman hatte die Klage im Juni abgewiesen mit der Begründung, dass Baldoni seine Anschuldigungen nicht ausreichend nachgewiesen habe. Er gab ihm jedoch die Möglichkeit, eine ergänzte Beschwerde einzureichen – dies tat der Schauspieler jedoch nicht fristgemäß.

Lively bat darum, dass ihre Gerichtskosten übernommen werden. Darüber muss der Richter noch entscheiden, danach hat Baldoni noch einmal die Chance gegen die Beendigung der Klage Einspruch einzulegen.

Justin Baldoni verklagte Blake Lively und Ehemann Ryan Reynolds wegen Verleumdung. Die Klage ...
Justin Baldoni verklagte Blake Lively und Ehemann Ryan Reynolds wegen Verleumdung. Die Klage wurde jetzt beendet.(Bild: AP/Evan Agostini)

Lively klagte – Baldoni reagierte mit Gegenklage
Lively („Gossip Girl“) hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember wegen sexueller Belästigung beim Dreh von „Nur noch ein einziges Mal“ angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen.

Lesen Sie auch:
US-Popstar Taylor Swift (3.v.l.) und Schauspielerin Blake Lively (2.v.r.)
Prozess gegen Baldoni
Blake Lively muss Chats mit Taylor Swift vorlegen
19.06.2025
Baldoni-Anwälte:
Blake Lively hat Belästigungs-Vorwürfe erfunden
04.04.2025

Baldoni („Jane the Virgin“), der bei dem Film auch Regie geführt hatte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Für die noch laufende Klage von Lively ist ein vorläufiger Prozessauftakt für den kommenden März angesetzt.

