Mega-Treibstofftanks sichern jetzt Salzburgs Flüge

Am Salzburger Flughafen gibt es derzeit noch Entwarnung. Der Betrieb sei bis auf Weiteres gesichert, so der Flughafen gegenüber der „Krone“. Der Airport betont jedoch auch, dass die Treibstoff-Beschaffung, Lagerung sowie die Betankung der Flieger nicht beim Flughafen selbst, sondern bei der Fremdfirma „Salzburger Fuelling GmbH“ liege. Diese wiederum gehört zur „AFS Aviation Fuel Services“.