Mr. Bolton, erklären Sie uns Donald Trump!

John Bolton zählt zu den bekanntesten außenpolitischen Stimmen der Vereinigten Staaten. Der 77-jährige Republikaner war unter mehreren Präsidenten tätig und diente unter George W. Bush als US-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Bolton gilt als einer der Architekten des Irakkriegs 2003. Im April 2018 holte ihn Donald Trump in seiner ersten Amtszeit als Nationalen Sicherheitsberater ins Weiße Haus. Bolton gilt als Hardliner, vor allem gegenüber Staaten wie Iran, Nordkorea oder Venezuela.