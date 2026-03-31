Bei der Gartenarbeit
Mann findet Unterkiefer mit Zähnen auf Grundstück
Einen schockierenden Fund hat ein Deutscher auf seinem eigenen Grundstück gemacht. Beim Umgraben im Garten entdeckte der 42-Jährige einen Unterkiefer mit Zähnen. Die Polizei sperrte Teile des Grundstücks in Sachsen-Anhalt ab, die Ermittlungen laufen.
Eigentlich wollten der Deutsche und seine Frau am Sonntag nur neue Beetbegrenzungen setzen, doch dem Arbeitstag im Garten wurde ein schnelles Ende gesetzt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. „Wir wollten einiges schaffen“, erzählte der Mann aus Bitterfeld-Wolfen im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Doch plötzlich lag auf seinem Spaten nicht nur Erde, sondern auch ein Unterkiefer mit Zähnen.
Seine Frau sei gleich blass geworden, schildert der Deutsche. Das Paar rief sofort die Polizei, die die Knochen dann sicherstellte und die Fundstelle absperrte, wie eine Polizeisprecherin der „Bild“-Zeitung bestätigte. „Bis zur Auswertung der Knochen“ dürfen der 42-Jährige und seine Frau in ihrem Garten nicht mehr mit dem Spaten werkeln.
Hund auf Grundstück beigesetzt
Der Deutsche und seine Frau leben seit vier Jahren auf dem Grundstück. „Der Voreigentümer hatte uns darauf hingewiesen, dass er seine Hunde auf dem Grundstück beigesetzt hat“, erzählt der Deutsche. „Aber das war ganz sicher kein Hund“, sagt er über seinen Fund. Er sei seit mehreren Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, er habe gleich vermutet: „Das sind menschliche Knochen, so etwas habe ich schon oft im Dienst gesehen.“
In der Nähe des Knochen-Fundorts ist auch ein Friedhof, die Kripo prüft, ob das Unterkiefer von dort stammen könne. Die Rechtsmediziner untersuchen die Knochen jetzt – erst dann kann man sicher sagen, ob es sich um ein menschliches Unterkiefer handelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.