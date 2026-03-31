Mann findet Unterkiefer mit Zähnen auf Grundstück

Hund auf Grundstück beigesetzt

Der Deutsche und seine Frau leben seit vier Jahren auf dem Grundstück. „Der Voreigentümer hatte uns darauf hingewiesen, dass er seine Hunde auf dem Grundstück beigesetzt hat“, erzählt der Deutsche. „Aber das war ganz sicher kein Hund“, sagt er über seinen Fund. Er sei seit mehreren Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, er habe gleich vermutet: „Das sind menschliche Knochen, so etwas habe ich schon oft im Dienst gesehen.“