Wie im Horrorfilm

Kinder finden bei Spielplatz skelettierten Schädel

Deutschland
12.01.2026 14:33
In diesem Gebüsch fanden zwei Kinder menschliche Überreste.
In diesem Gebüsch fanden zwei Kinder menschliche Überreste.(Bild: Krone KREATIV)

Zwei Kinder haben am Sonntagnachmittag in der deutschen Stadt Worms eine grausliche Entdeckung gemacht. Die beiden fanden neben einem Spielplatz einen menschlichen Schädel. 

Den rheinland-pfälzischen Behörden zufolge lag der Schädel zwischen dem Spielplatz und einem Bahndamm in einem Gebüsch. Eines der Kinder, ein 6-jähriger Bub, verständigte seine Eltern, die wiederum bei der Polizei Alarm schlugen.

Ermittler finden weitere Knochen
Und die fand noch mehr: Bei der genauen Durchsuchung der Umgebung kamen noch weitere Knochen eines menschlichen Skeletts zum Vorschein, darunter auch ein Oberschenkelknochen.

Die Herkunft der menschlichen Überreste ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ob es sich um das Opfer eines Verbrechens oder möglicherweise einen Vermisstenfall handelt, soll nun untersucht werden, bis Ergebnisse vorliegen, wird es mehrere Wochen dauern.

