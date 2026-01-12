Wie im Horrorfilm
Kinder finden bei Spielplatz skelettierten Schädel
Zwei Kinder haben am Sonntagnachmittag in der deutschen Stadt Worms eine grausliche Entdeckung gemacht. Die beiden fanden neben einem Spielplatz einen menschlichen Schädel.
Den rheinland-pfälzischen Behörden zufolge lag der Schädel zwischen dem Spielplatz und einem Bahndamm in einem Gebüsch. Eines der Kinder, ein 6-jähriger Bub, verständigte seine Eltern, die wiederum bei der Polizei Alarm schlugen.
Ermittler finden weitere Knochen
Und die fand noch mehr: Bei der genauen Durchsuchung der Umgebung kamen noch weitere Knochen eines menschlichen Skeletts zum Vorschein, darunter auch ein Oberschenkelknochen.
Die Herkunft der menschlichen Überreste ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ob es sich um das Opfer eines Verbrechens oder möglicherweise einen Vermisstenfall handelt, soll nun untersucht werden, bis Ergebnisse vorliegen, wird es mehrere Wochen dauern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.