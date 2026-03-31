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Kriminalstatistik

Südamerikaner flogen für Einbrüche extra nach OÖ

Oberösterreich
31.03.2026 16:52
Im Jänner 2015 kam es in Oberkappel zu einem Mord an einem Mann, die Statistik spricht von ...
Im Jänner 2015 kam es in Oberkappel zu einem Mord an einem Mann, die Statistik spricht von sieben Fällen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Die Kriminalstatistik 2025 zeigt für Oberösterreich interessante Trends. Es gab zwar keinen einzigen Banküberfall, dafür kamen einige Einbrecher extra von einem anderen Kontinent eingeflogen. Eine statistische „Unschärfe“ bemerkte die „Krone“ bei den vollendeten Morden.

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Neben der österreichweiten Kriminalstatistik wurden auch oberösterreichisch spezifische Zahlen und Fakten präsentiert. Im Gegenteil zum Bundestrend, gab es in OÖ einen leichten Rückgang bei den angezeigten Delikten (66.784). Auch die Aufklärungsquote sank minimal um 0,3 Prozentpunkte auf 60,7. „Im Vergleich zu den großen Bundesländern sind wir hier Nummer Eins, darauf können wir stolz sein“, sagt Gottfried Mitterlehner, Chef vom Landeskriminalamt OÖ.

Anstieg bei Kellereinbrüchen
Besonders positiv fiel den heimischen Ermittlern auf, dass es keinen einzigen Banküberfall gab und auch der Kfz-Diebstahl ist auf einem absoluten Tiefstand. Dafür gab es einen deutlichen Anstieg bei Kellereinbrüchen auf 845 Taten (plus 82,6 Prozent). Vor allem im Zentralraum hatten sich Profibanden auf Fahrräder spezialisiert.

Mehr unter zehnjährige Straftäter
Kurios sind Erkenntnisse bei Wohnungseinbrüchen: Täter aus Chile, Peru oder Kolumbien fliegen nach Mailand, mieten Autos und kommen damit zu uns zum Einbrechen. Traurig ist, dass die Zahl der unter zehnjährigen Tatverdächtigen auf 116 anstieg. „Dabei geht es meistens nur um Kleinigkeiten“, so LKA-Chef Mitterlehner.

„Unschärfe“ bei vollendeten Morden
Um keine Kleinigkeit geht es bei einem Mord. In der offiziellen Statistik steht, dass im Jahr 2025 „sieben vollendete Morde“ registriert wurden. Darunter sollen vier männliche und drei weibliche Opfer gewesen sein. Nachdem diese Zahlen mit „Krone“-Aufzeichnungen nicht zusammenstimmen, es gab „nur“ vier Ermordete, gestand man seitens des Innenministeriums ein, dass es bei den Daten „Unschärfen“ gibt. Man würde sich die Zahlen noch einmal genau anschauen und diese Diskrepanz auch aufklären.

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