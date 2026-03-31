Südamerikaner flogen für Einbrüche extra nach OÖ

„Unschärfe“ bei vollendeten Morden

Um keine Kleinigkeit geht es bei einem Mord. In der offiziellen Statistik steht, dass im Jahr 2025 „sieben vollendete Morde“ registriert wurden. Darunter sollen vier männliche und drei weibliche Opfer gewesen sein. Nachdem diese Zahlen mit „Krone“-Aufzeichnungen nicht zusammenstimmen, es gab „nur“ vier Ermordete, gestand man seitens des Innenministeriums ein, dass es bei den Daten „Unschärfen“ gibt. Man würde sich die Zahlen noch einmal genau anschauen und diese Diskrepanz auch aufklären.