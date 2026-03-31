105 Salzburger schon im Volksschulalter kriminell

Viel mehr Kinder als Tatverdächtige

Gegen den Trend heißt das Motto auch in einzelnen Statistik-Bereichen: Anders als österreichweit verzeichnete Salzburg über das Vorjahr weniger Cybercrime-Delikte und auch weniger jugendliche Kriminelle zwischen 14 und 18 Jahren. Bei den 10- bis 14-Jährigen stagniert die Zahl. Nur: Bei den Unter-10-Jährigen wurden deutlich mehr Tatverdächtige registriert – um mehr als 100 Prozent. In Zahlen klingt es anders: 105 Kinder waren im Vorjahr tatverdächtig, nur 38 waren es im Jahr davor. Das Allzeithoch gab es im Jahr 2018: mit 164 tatverdächtigen Kindern.